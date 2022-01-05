В Литве сильно дорожают продукты. Центробанк заявил, что пик цен ещё не достигнут

Новости Литвы. Литва встретила новый год с новыми рекордами. Правда, порадовать они никого не могут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый и самый главный – инфляция более 11 %. И второй, вытекающий из первого – цены в магазинах.

В два раза выросла стоимость хлеба, на треть подорожало молоко. Кстати, в Литве оно самое дорогое в Европе. А мясо скоро и вовсе станет деликатесом. К концу месяца оно подорожает на 30 %. Премьер страны отметила, что в ближайшее время на снижение цен рассчитывать не стоит. Все это происходит из-за подорожания топлива, электроэнергии, рабочей силы и колебаний урожая.