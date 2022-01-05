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В Литве сильно дорожают продукты. Центробанк заявил, что пик цен ещё не достигнут

05 января 2022 20:33
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Новости Литвы. Литва встретила новый год с новыми рекордами. Правда, порадовать они никого не могут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый и самый главный – инфляция более 11 %. И второй, вытекающий из первого – цены в магазинах.  

В Литве сильно дорожают продукты. Центробанк заявил, что пик цен ещё не достигнут-1

В два раза выросла стоимость хлеба, на треть подорожало молоко. Кстати, в Литве оно самое дорогое в Европе. А мясо скоро и вовсе станет деликатесом. К концу месяца оно подорожает на 30 %. Премьер страны отметила, что в ближайшее время на снижение цен рассчитывать не стоит. Все это происходит из-за подорожания топлива, электроэнергии, рабочей силы и колебаний урожая.  

В Литве сильно дорожают продукты. Центробанк заявил, что пик цен ещё не достигнут-4

Однако с ней не согласны экономисты. Они считают, что в инфляции виноваты и сами власти. Например, раздача по 100 евро некоторым пенсионерам за вакцинацию. И рост пенсий, который не может выдержать бюджет. И последний штрих в эту мрачную картину добавил литовский Центробанк. Там заявили, что пик цен еще не достигнут. Значит, жить в Литве станет еще тяжелее.  

# Экономический кризис # Ингрида Шимоните # Фотофакт

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