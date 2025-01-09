Прямой эфир

В Литве считают неизбежной воинскую службу для женщин

09 января 2025 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Литве считают неизбежной воинскую службу для женщин. С таким заявлением выступил председатель парламентского Комитета по нацбезопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве считают неизбежной воинскую службу для женщин-2

По его словам, привлекать представительниц прекрасного пола на добровольной основе позволительно только на первых порах. А вот в будущем военный призыв должен быть всеобщим, уверен политик. Он призвал «не дискриминировать» женщин и позволить им тоже стать увереннее благодаря службе в армии. В Литве не впервые ведутся дискуссии на эту тему. Однако глава правительства страны считает, что сейчас не лучшее время для них. Шимоните советует отложить обсуждение вопроса. Смущает премьера то, что призыв женщин может стать культурным переломом в сознании литовцев.

# Международная политика # Вооруженные силы # Армия

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии ежегодно не хватает 400 тыс. квалифицированных специалистов
09 января 2025 06:55

В Германии ежегодно не хватает 400 тыс. квалифицированных специалистов

22 человека погибли в ФРГ за 2024-й от оружия правоохранителей
09 января 2025 06:41

22 человека погибли в ФРГ за 2024-й от оружия правоохранителей

Польша продолжит вооружаться, утверждён рекордный военный бюджет
08 января 2025 17:11

Польша продолжит вооружаться, утверждён рекордный военный бюджет