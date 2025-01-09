В Литве считают неизбежной воинскую службу для женщин

По его словам, привлекать представительниц прекрасного пола на добровольной основе позволительно только на первых порах. А вот в будущем военный призыв должен быть всеобщим, уверен политик. Он призвал «не дискриминировать» женщин и позволить им тоже стать увереннее благодаря службе в армии. В Литве не впервые ведутся дискуссии на эту тему. Однако глава правительства страны считает, что сейчас не лучшее время для них. Шимоните советует отложить обсуждение вопроса. Смущает премьера то, что призыв женщин может стать культурным переломом в сознании литовцев.