В Литве не хватает средств на ремонт инфраструктурных сооружений

Трудная задача – навести мосты. В Литве обеспокоены состоянием инфраструктурных сооружений. Многие из них нуждаются в срочном ремонте. Все они внесены в специальный черный список. Сегодня в нем порядка 120 объектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только вид, но и практичность инфраструктуры оставляет желать лучшего. Большинство мостов в стране были построены еще в период с 50-х годов XX века. Срок их службы близится к завершению, но модернизация обойдется недешево. Для капитального ремонта потребуется около 600 миллионов евро, а для полноценного обслуживания – около миллиарда. Таких денег в казне нет. По крайней мере, на эти цели. Вильнюс выделил всего 70 миллионов евро в надежде, что эти деньги покроют все расходы. Однако этого хватит максимум для того, чтобы подлатать 30 мостов.