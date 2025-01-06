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В Литве не хватает средств на ремонт инфраструктурных сооружений

06 января 2025 10:35
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Трудная задача – навести мосты. В Литве обеспокоены состоянием инфраструктурных сооружений. Многие из них нуждаются в срочном ремонте. Все они внесены в специальный черный список. Сегодня в нем порядка 120 объектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве не хватает средств на ремонт инфраструктурных сооружений-2

Не только вид, но и практичность инфраструктуры оставляет желать лучшего. Большинство мостов в стране были построены еще в период с 50-х годов XX века. Срок их службы близится к завершению, но модернизация обойдется недешево. Для капитального ремонта потребуется около 600 миллионов евро, а для полноценного обслуживания – около миллиарда. Таких денег в казне нет. По крайней мере, на эти цели. Вильнюс выделил всего 70 миллионов евро в надежде, что эти деньги покроют все расходы. Однако этого хватит максимум для того, чтобы подлатать 30 мостов.

# Экономический кризис # Новости Литвы

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