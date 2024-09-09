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В Литве готовят план массовой эвакуации граждан

09 сентября 2024 16:54
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Литовские власти продолжают военную истерию, сообщили в программе « Новости 24 часа» на СТВ. Кроме закупок огромного количества вооружения и постоянных учений около восточных границ, официально Вильнюс начал подготовку национального плана массовой эвакуации граждан, сообщила глава МВД Республики.

В Литве готовят план массовой эвакуации граждан-2

По ее словам, подобные действия необходимо скоординировать с другими прибалтийскими и европейскими странами для эффективности гражданской защиты от так называемых угроз с востока. Хотя страны приграничья и продолжают активно бросаться заявлениями о собственной неприступности, их финансовое положение оставляет желать лучшего. Рекордные военные бюджеты вынуждают европейских политиков жертвовать благополучием собственных граждан ради заокеанских планов.

# Международная политика

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