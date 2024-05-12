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В Литве 12 мая проходят президентские выборы и референдум

12 мая 2024 09:00
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В Литве в воскресенье, 12 мая, открылись около 1900 участков для выборов президента и проведения референдума о введении института двойном гражданстве. Об этом пишет ТАСС.

Из 2,889 миллиона жителей страны право участвовать в голосовании имеют 2,385. Президент страны избирается на 5 лет прямым тайным голосованием. На должность президента претендуют 8 кандидатов, среди которых действующий глава государства Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и кандидат от независимых партий Игнас Вегеле.

Если 12 мая никто не получит более 50% голосов, то через две недели состоится второй тур выборов. Участки для голосования закроются в 20:00, а результаты ожидаются после полуночи.

# Международная политика

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