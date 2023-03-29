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В Лиссабоне мужчина с ножом напал на мусульманский религиозный центр

29 марта 2023 09:12
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Новости Португалии. В Лиссабоне вооруженный ножом мужчина напал на мусульманский религиозный центр. Погибли две женщины, несколько человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Лиссабоне мужчина с ножом напал на мусульманский религиозный центр-1

По данным местных СМИ, нападавший – гражданин Афганистана. При задержании он получил огнестрельное ранение в ногу и сейчас находится в больнице. Полиция выясняет мотивы подозреваемого. Премьер страны поспешил успокоить португальцев. По его словам, все указывает на то, что это был единичный акт, поэтому не стоит делать скоропалительных выводов.

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# Нападение # Новости Португалии # Фотофакт

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