В Лиссабоне большие сложности найти доступное жильё не только туристам, но и жителям

Новости Португалии. В Португалии остро встал жилищный вопрос. Найти квартиру по доступной цене в Лиссабоне – настоящий квест не только для гостей, но и местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна борется с серьезным жилищным кризисом, вызванным увеличением иностранных инвестиций в недвижимость и нехваткой доступных по цене новостроек. Например, объем строительства социального жилья составляет всего 2 % от общего числа, что значительно ниже средних показателей по Евросоюзу.