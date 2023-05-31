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В Лиссабоне большие сложности найти доступное жильё не только туристам, но и жителям

31 мая 2023 08:55
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Новости Португалии. В Португалии остро встал жилищный вопрос. Найти квартиру по доступной цене в Лиссабоне – настоящий квест не только для гостей, но и местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Страна борется с серьезным жилищным кризисом, вызванным увеличением иностранных инвестиций в недвижимость и нехваткой доступных по цене новостроек. Например, объем строительства социального жилья составляет всего 2 % от общего числа, что значительно ниже средних показателей по Евросоюзу.  

В Лиссабоне большие сложности найти доступное жильё не только туристам, но и жителям-1

Усугубляет ситуацию и без того тяжелое экономическое положение граждан. Организация по надзору за защитой прав потребителей провела социальный опрос и выяснила, что 66 % семей с трудом оплачивают коммунальные услуги, продукты питания и топливо.  

# Экономический кризис # Новости Португалии # Фотофакт

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