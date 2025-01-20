В Латвию прибыл шведский батальон численностью 600 человек

НАТО продолжает усиливать свое присутствие в странах восточной Европы. Так, недавно вступившая в Альянс Швеция отправила свои подразделения армии в Латвию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Батальон численностью 600 человек уже разместился на военной базе недалеко от границ с Беларусью и Россией. На вооружении контингента находятся несколько десятков единиц танков и броневиков. Как сообщили в Министерстве обороны Швеции, в задачу батальона будет входить охрана восточных рубежей Альянса. Стоит отметить, что шведский контингент далеко не единственный представитель НАТО в балтийской республике. В Латвии размещены почти 5 тысяч военных из 13 стран Североатлантического альянса. В частности из Канады, Чехии, Дании, Италии, Польши и Словакии.