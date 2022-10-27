Британская оппозиция потребовала провести досрочные парламентские выборы

Новости Великобритании. Над новым премьером Британии стали сгущаться тучи. Не успел Риши Сунак насладиться победой, как оппозиция потребовала провести досрочные парламентские выборы. С этим призывом выступил лидер Лейбористской партии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он возмутился тем, что судьба нового правительства была решена лишь одними консерваторами. Крепко досталось и премьеру. Лидер лейбористов заявил, что он не собирается защищать права трудящихся и вообще простых британцев. Вот почему, когда он участвовал в конкурентной борьбе за пост, он с треском проиграл бывшему главе правительства. И новые парламентские выборы должны дать возможность британцам выразить свое отношение к правящей партии.

Похоже, в королевстве зреет новый скандал. Стоит отметить, что предыдущие обернулись досрочной сменой уже двух консервативных кабинетов министров.