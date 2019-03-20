Прямой эфир

В Латвии предложили запретить ветеранам надевать форму Красной Армии 9 мая

20 марта 2019 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Латвии предложили запретить ветеранам в День Победы надевать форму Красной Армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии предложили запретить ветеранам надевать форму Красной Армии 9 мая-1

Законопроект, запрещающий носить это обмундирование, внесен на рассмотрение в латвийский парламент. Проект закона уже получил одобрение Комиссии по правам человека и общественным делам сейма Латвии. 

Эта инициатива коснется в первую очередь ветеранов, которые приходят 9 мая к памятнику освободителям в Риге. Нарушившие запрет физические лица будут оштрафованы на 140 евро. Если законопроект одобрит парламент, то соответствующий запрет начнет действовать с 2020 года.

# Беларусь помнит # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ушёл из жизни народный артист России Анатолий Адоскин
20 марта 2019 13:29

Ушёл из жизни народный артист России Анатолий Адоскин

В Японии раньше обычного зацвела сакура
20 марта 2019 12:49

В Японии раньше обычного зацвела сакура

В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе
20 марта 2019 12:47

В нидерландском Утрехте задержали третьего подозреваемого в стрельбе