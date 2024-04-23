В Латвии поднимут налог на русскоязычную печатную продукцию

Латвийские депутаты решили пополнить бюджет за счет русского языка. Сейм страны в ближайшее время намерен рассмотреть поправки в закон «О налоге на добавленную стоимость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если он будет принят, то издатели, которые выпускают печатную и электронную продукцию на втором самом распространенном в Латвии языке, будут платить большой налог. Если до сих пор он составлял 5 %, то теперь ставка НДС на русскоязычную печатную продукцию составит 21 %. Это будет относиться и к подписке, и к продаже. Что ударит по тем новостным сайтам Латвии, которые предлагают подписку на платный электронный контент.

Видимо, на следующем этапе политики предложат взимать больший подоходный налог с тех журналистов, которые получают авторское вознаграждение за статьи на русском языке. И не важно, что все это противоречит Конституции и евросоюзовским стандартам.