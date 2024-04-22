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Зеленский: Запад не отправляет войска в Украину из-за страха перед РФ

22 апреля 2024 13:51
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Отправка воинских контингентов из западных стран на территорию Украины может привести к полномасштабному конфликту. А Запад этого боится, заявил действующий президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

По мнению Зеленского, о том, что страны Запада на самом деле испытывают страх по отношению к России может говорить отсутствие помощи в части отправки в Украину вооруженных сил этих стран. Однако такая ситуация – цинизм, как отмечает политик, потому что на ряду с этим США оказывают поддержку Израилю.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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