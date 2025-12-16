В Латвии отказались проводить ревизию помощи Украине

Второй раунд переговоров Украины и США завершился в Берлине

Ранее, в воскресенье, состоялся первый раунд переговоров между делегациями Киева и Вашингтона, на которой также был Зеленский. Это была более длительная встреча, на которой был обсужден план из 20 пунктов. США тогда заявили о прогрессе.