В Латвии отказались проводить ревизию помощи Украине

В Латвии решили не проверять, сколько денег и когда выделялось на поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Латвии решили не проверять, сколько денег и когда выделялось на поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламент отклонил поправки к закону о Государственном контроле, которые предусматривали аудит. Его результаты должны были быть представлены в Сейм весной 2026 года. По официальным данным Рига выделила Украине около 1 миллиарда евро. Однако, вся ли эта сумма дошла до адресата – неизвестно.