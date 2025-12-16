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В Латвии отказались проводить ревизию помощи Украине

16 декабря 2025 06:58
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В Латвии решили не проверять, сколько денег и когда выделялось на поддержку Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии отказались проводить ревизию помощи Украине-2

Парламент отклонил поправки к закону о Государственном контроле, которые предусматривали аудит. Его результаты должны были быть представлены в Сейм весной 2026 года. По официальным данным Рига выделила Украине около 1 миллиарда евро. Однако, вся ли эта сумма дошла до адресата – неизвестно.

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