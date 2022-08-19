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В Дунае обнаружили немецкий военный корабль, на нём находится 10 тонн взрывчатки

19 августа 2022 13:15
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Новости Сербии. Сильная засуха привела к критическому падению уровня воды в одной из крупнейших рек Европы – Дуная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но если экологов и фермеров это пугает, то единственные, кто радуется этому событию, так это историки. Потому что начали всплывать тайны, погребенные на ее дне.

В Дунае обнаружили немецкий военный корабль, на нём находится 10 тонн взрывчатки-1

В Сербии обнаружили немецкий военный корабль, потопленный в годы Второй мировой. Правда, и спустя 78 лет он представляет опасность для мирных жителей. В его трюме, как выяснилось, находятся сотни боеприпасов, в которых, по оценке специалистов, как минимум 10 тонн взрывчатки. Теперь, благодаря обмелению реки, специалисты могут обезвредить опасную находку.  

# Реки # Новости Сербии # Фотофакт

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