В Дунае обнаружили немецкий военный корабль, на нём находится 10 тонн взрывчатки

Новости Сербии. Сильная засуха привела к критическому падению уровня воды в одной из крупнейших рек Европы – Дуная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но если экологов и фермеров это пугает, то единственные, кто радуется этому событию, так это историки. Потому что начали всплывать тайны, погребенные на ее дне.
В Сербии обнаружили немецкий военный корабль, потопленный в годы Второй мировой. Правда, и спустя 78 лет он представляет опасность для мирных жителей. В его трюме, как выяснилось, находятся сотни боеприпасов, в которых, по оценке специалистов, как минимум 10 тонн взрывчатки. Теперь, благодаря обмелению реки, специалисты могут обезвредить опасную находку.