В Дунае обнаружили немецкий военный корабль, на нём находится 10 тонн взрывчатки

Новости Сербии. Сильная засуха привела к критическому падению уровня воды в одной из крупнейших рек Европы – Дуная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но если экологов и фермеров это пугает, то единственные, кто радуется этому событию, так это историки. Потому что начали всплывать тайны, погребенные на ее дне.