В Кыргызстане в результате мощного оползня под слоем камней и грязи погребены 11 домов

Новости Кыргызстана. Мощный оползень сошел на деревню в Кыргызстане. Под толстым слоем камней и грязи погребены 11 домов.
В них проживали более 20 человек.
На месте стихийного бедствия в Ошской области идут поисково-спасательные работы.
Новости Кыргызстана. Мощный оползень сошел на деревню в Кыргызстане. Под толстым слоем камней и грязи погребены 11 домов.
В них проживали более 20 человек.
На месте стихийного бедствия в Ошской области идут поисково-спасательные работы.
К трагедии привели обильные осадки. В этом году в Кыргызстане выпало в три раза больше снега, чем обычно.
Его таяние вызвало подтопления, разливы рек и массовые оползни.
Жителям этого села рекомендовали переехать отсюда еще в марте, однако на это решились лишь четыре семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.