В Кыргызстане в результате мощного оползня под слоем камней и грязи погребены 11 домов

Новости Кыргызстана. Мощный оползень сошел на деревню в Кыргызстане. Под толстым слоем камней и грязи погребены 11 домов. В них проживали более 20 человек. На месте стихийного бедствия в Ошской области идут поисково-спасательные работы.

К трагедии привели обильные осадки. В этом году в Кыргызстане выпало в три раза больше снега, чем обычно.