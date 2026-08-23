В Курске добровольцы мобильной огневой группы бригады «БАРС-Курск» ликвидировали украинскую ракету FP-5 «Фламинго» посредством пулемета. Об этом в мессенджере «Макс» информировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Киев пытался атаковать стратегический объект в Тульской области. «Фламинго» летела на высоте менее 50 м со скоростью до 500 км/ч. Боевая часть этой дальнобойной ракеты – почти 1 тонна в тротиловом эквиваленте.

Как указал Хинштейн, МОГ открыла огонь на поражение. Ракета, утратив высоту, упала и детонировала в лесном массиве.

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