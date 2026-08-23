Киев подписал документы о производстве дронов в Финляндии

Киев в рамках военного сотрудничества подписал договор с Хельсинки о выпуске морских и наземных беспилотных систем, пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Зеленского.
В Киеве прошло заседание круглого стола по сотрудничеству Финляндии и Украины в сфере ОПК, где принимали участие Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб.
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