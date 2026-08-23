Прямой эфир

Киев подписал документы о производстве дронов в Финляндии

23 августа 2026 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Киев подписал документы о производстве дронов в Финляндии-0

Киев в рамках военного сотрудничества подписал договор с Хельсинки о выпуске морских и наземных беспилотных систем, пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Зеленского.

В Киеве прошло заседание круглого стола по сотрудничеству Финляндии и Украины в сфере ОПК, где принимали участие Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб.

ТАСС: приезд Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву откладывается

Дания ужесточает правила въезда для украинцев

Зеленский заявил, что выборы в Украине – это «цунами», которое расколет страну

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский # Александр Стубб

Другие новости рубрики

Все новости
Дания ужесточает правила въезда для украинцев
23 августа 2026 14:35

Дания ужесточает правила въезда для украинцев

Испанская оппозиция требует изолировать Сеуту из-за угрозы общественному здоровью
23 августа 2026 13:55

Испанская оппозиция требует изолировать Сеуту из-за угрозы общественному здоровью

ТАСС: приезд Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву откладывается
23 августа 2026 13:51

ТАСС: приезд Уиткоффа и Кушнера в Киев и Москву откладывается