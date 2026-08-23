Дания ужесточает правила въезда для украинцев

Власти Дании планируют серьезно скорректировать подход к приему украинских беженцев. Ключевое изменение касается порядка выдачи вида на жительство: теперь прибывающие из регионов, которые считаются относительно спокойными, не смогут рассчитывать на автоматическое оформление документов, об этом пишет ТАСС со ссылкой на датское издание Ekstra Bladet.



Речь идет о 14 регионах Украины, в основном на западе страны. По словам министра иммиграции и интеграции Дании Мортена Бедскова, такая мера необходима, чтобы снизить нагрузку на местные муниципалитеты. Чиновник подчеркнул, что правительство намерено ограничить выдачу новых видов на жительство для тех, кто приезжает из районов, где ситуация наименее напряженная.



Интересно, что Дания следует примеру соседней Норвегии: там еще в 2024 году отказались от упрощенного порядка въезда для граждан Украины, прибывающих из «безопасных областей». В норвежском правительстве объяснили решение острой нехваткой жилья и высокой нагрузкой на образовательную систему в ряде городов. Министр юстиции страны отдельно отметила, что значительную часть прибывающих составляют мужчины, в том числе призывного возраста.



Таким образом, тенденция на пересмотр льготных миграционных режимов для украинцев становится все более заметной в северных европейских странах. Власти делают акцент на необходимости сбалансировать гуманитарную поддержку и возможности социальной инфраструктуры своих государств.

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