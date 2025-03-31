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В Крыму могилу военкора «Известий» Федорчака сожгли вандалы

31 марта 2025 09:29
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В Крыму неустановленные лица надругались над могилами военного корреспондента Александра Федорчака и трех членов Служебного корпуса, подожгли венки, цветы и кресты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Нижнегорского района Антона Кравеца.

В Крыму могилу военкора «Известий» Федорчака сожгли вандалы-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится расследование. Семьям погибших будет оказана помощь. Федорчак, уроженец Крыма, работал в зоне СВО корреспондентом и был с воинскими почестями похоронен в родном селе.

# Международная политика

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