В Крыму могилу военкора «Известий» Федорчака сожгли вандалы

В Крыму неустановленные лица надругались над могилами военного корреспондента Александра Федорчака и трех членов Служебного корпуса, подожгли венки, цветы и кресты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Нижнегорского района Антона Кравеца.
В Крыму неустановленные лица надругались над могилами военного корреспондента Александра Федорчака и трех членов Служебного корпуса, подожгли венки, цветы и кресты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Нижнегорского района Антона Кравеца.
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На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, проводится расследование. Семьям погибших будет оказана помощь. Федорчак, уроженец Крыма, работал в зоне СВО корреспондентом и был с воинскими почестями похоронен в родном селе.