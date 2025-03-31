В Крыму могилу военкора «Известий» Федорчака сожгли вандалы

В Крыму неустановленные лица надругались над могилами военного корреспондента Александра Федорчака и трех членов Служебного корпуса, подожгли венки, цветы и кресты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Нижнегорского района Антона Кравеца.