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В Кремле заявили, что лидеры РФ и США проявили политическую волю к диалогу

25 февраля 2025 14:04
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что руководители России и США проявили необходимую политическую волю для возобновления диалога, который при прежней администрации был сокращен до нуля. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле заявили, что лидеры РФ и США проявили политическую волю к диалогу-1

Фото: kremlin.ru

Меры по нормализации работы дипведомств на взаимной основе будут обсуждены на переговорах на уровне экспертов.

Песков отметил, что для начала сотрудничества в области редкоземельных металлов Соединенные Штаты должны выполнить ряд условий.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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