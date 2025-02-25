В Кремле заявили, что лидеры РФ и США проявили политическую волю к диалогу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что руководители России и США проявили необходимую политическую волю для возобновления диалога, который при прежней администрации был сокращен до нуля. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что руководители России и США проявили необходимую политическую волю для возобновления диалога, который при прежней администрации был сокращен до нуля. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: kremlin.ru
Меры по нормализации работы дипведомств на взаимной основе будут обсуждены на переговорах на уровне экспертов.
Песков отметил, что для начала сотрудничества в области редкоземельных металлов Соединенные Штаты должны выполнить ряд условий.