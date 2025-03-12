В Кремле прокомментировали итоги переговоров США и Украины

Москва не будет торопиться в вопросе предложенного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что в начале необходимо получить подробную информацию о результатах переговоров Вашингтона и Киева в Джидде.

В течение ближайших дней Москва и Вашингтон планируют контакты, в ходе которых предполагается, что российская сторона получит информацию о результатах встречи.