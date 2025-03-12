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В Кремле прокомментировали итоги переговоров США и Украины

12 марта 2025 13:21
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Москва не будет торопиться в вопросе предложенного перемирия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле прокомментировали итоги переговоров США и Украины-1

Фото: Pinterest

Песков подчеркнул, что в начале необходимо получить подробную информацию о результатах переговоров Вашингтона и Киева в Джидде.

В течение ближайших дней Москва и Вашингтон планируют контакты, в ходе которых предполагается, что российская сторона получит информацию о результатах встречи.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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