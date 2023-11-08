В Кремле ответили на конфискацию Западом российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с конфискацией резервов России Западом, первая будет бороться на законном уровне, что повлечет издержки для стран, которые принимают такие решения. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул также, что РФ будет разрабатывать ответные меры в соответствии с ее собственными интересами. Кроме этого, Песков прокомментировал решение комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США о передаче части конфискованных российских активов Украине, заметив, что такие тенденции прослеживаются как в США, так и в ЕС.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что страны Запада ищут возможные правовые основания для перевода замороженных российских активов в Украину. Он отметил, что для конфискации активов России Запад должен предоставить подтверждение того, что «для этого есть юридическая основа». С начала весны 2022 года ЕС заявил, что он заморозил около 300 млрд долларов российских валютных средств.