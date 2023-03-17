В Кремле назвали передачу Варшавой истребителей МиГ-29 утилизацией техники

Снабжение странами НАТО Киева истребителями увеличивает увлеченность этих государств в конфликт, заявил представитель Кремля Песков, пишет РИА Новости.

Речь идет в частности о Варшаве, которая анонсировала передачу Украине четырех истребителей МиГ-29 в ближайшие дни и собирается позже передать вторую партию. Песков отметил, что снабжение Киева боевыми самолетами не окажет влияния на итог СВО, однако может добавить проблем самой Украине. Вся эта техника в любом случае будет уничтожена, заявил Песков. Представитель Кремля выразил мнение, что страны, поставляющие боевые самолеты второй стороне конфликта, таким способом утилизируют ненужную технику.

Ранее сообщалось, что еще год назад Российская Федерация направила странам НАТО ноту по поводу поставок боевого оружия Украине.