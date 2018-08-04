В Красноярском крае произошло крушение вертолета Ми-8. Погибли 18 человек

Новости России. В Красноярском крае произошло крушение вертолета. В результате аварии погибли 18 человек.
По информации РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона, крушение Ми-8 произошло утром четвертого августа.
На борту находились пятнадцать пассажиров и три члена экипажа. На месте ЧП обнаружены оба «черных ящика».
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Воздушное судно разбилось во время полета. При столкновении с землей у вертолета взорвались топливные баки. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.
В июле Ми-8 потерпел крушение во время спасательной операции в горах Кыргызстана (читать далее).