В Красноярском крае произошло крушение вертолета Ми-8. Погибли 18 человек

Новости России. В Красноярском крае произошло крушение вертолета. В результате аварии погибли 18 человек.

По информации РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона, крушение Ми-8 произошло утром четвертого августа.

На борту находились пятнадцать пассажиров и три члена экипажа. На месте ЧП обнаружены оба «черных ящика».

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Воздушное судно разбилось во время полета. При столкновении с землей у вертолета взорвались топливные баки. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать техническая неисправность или ошибка пилота.