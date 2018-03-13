В Колумбии возобновился диалог властей с радикальной группировкой «Национальная армия освобождения»

Новости Колумбии. В Колумбии возобновляются мирные переговоры с радикальной группировкой «Национальная армия освобождения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О таком решении объявил президент страны Хуан Мануэль Сантос. На такой шаг колумбийский лидер пошёл после успеха в разрешении конфликта с леворадикальной группировкой ФАРК, которая теперь стала политической партией и даже приняла участие в парламентских выборах. Переговоры, цель которых – полное прекращение огня, будет вести специальный представитель правительства.