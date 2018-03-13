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В Колумбии возобновился диалог властей с радикальной группировкой «Национальная армия освобождения»

13 марта 2018 10:01
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Новости Колумбии. В Колумбии возобновляются мирные переговоры с радикальной группировкой «Национальная армия освобождения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии возобновился диалог властей с радикальной группировкой «Национальная армия освобождения»-1

О таком решении объявил президент страны Хуан Мануэль Сантос. На такой шаг колумбийский лидер пошёл после успеха в разрешении конфликта с леворадикальной группировкой ФАРК, которая теперь стала политической партией и даже приняла участие в парламентских выборах. Переговоры, цель которых – полное прекращение огня, будет вести специальный представитель правительства.

В Колумбии возобновился диалог властей с радикальной группировкой «Национальная армия освобождения»-4

Напомним, диалог между властями и представителями НАО был нарушен 29 января, после серии нападений на полицейские участки. Тогда жертвами атак стали 7 человек, а свыше 40 оказались в больницах.

# Фотофакт # Радикальный ислам

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