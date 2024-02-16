В КНР активизировались пассажирские перевозки

Это 310 миллионов поездок за один день. Основу – 290 миллионов – составили передвижения по дорогам и автомагистралям. Количество поездок по железной дороге превысило 14 миллионов, что является самым высоким суточным объемом, зарегистрированным с начала периода путешествий, 26 января. Между тем, авиакомпании наращивают пропускную способность в популярном туристическом направлении Санья в провинции Хайнань, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны пассажиров.