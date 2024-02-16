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В КНР активизировались пассажирские перевозки

16 февраля 2024 07:04
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Из-за Праздника Весны растет количество поездок по Китаю. Новый рекорд установлен на неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В КНР активизировались пассажирские перевозки-1

Это 310 миллионов поездок за один день. Основу – 290 миллионов – составили передвижения по дорогам и автомагистралям. Количество поездок по железной дороге превысило 14 миллионов, что является самым высоким суточным объемом, зарегистрированным с начала периода путешествий, 26 января. Между тем, авиакомпании наращивают пропускную способность в популярном туристическом направлении Санья в провинции Хайнань, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны пассажиров.

# Туризм # Новости Китая

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