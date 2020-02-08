В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан

Новости Китая. В китайском Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. Ими стали американка и японец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню число заразившихся новым вирусом приблизилось к 35 тысячам, умерли 722 человека.

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за последние два дня в Китае зафиксировано снижение числа случаев заражения коронавирусом. Но специалисты предупреждают, что ситуация может измениться.

Ученые сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса

В то же время ученые установили вероятных промежуточных переносчиков болезни.