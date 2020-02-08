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В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан

08 февраля 2020 14:02
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Новости Китая. В китайском Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. Ими стали американка и японец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню число заразившихся новым вирусом приблизилось к 35 тысячам, умерли 722 человека.

В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан-1

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за последние два дня в Китае зафиксировано снижение числа случаев заражения коронавирусом. Но специалисты предупреждают, что ситуация может измениться.

Ученые сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса

В то же время ученые установили вероятных промежуточных переносчиков болезни.

В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан-4

# Коронавирус # Фотофакт

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