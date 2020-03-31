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В Китае выздоровели почти 92 % людей, заболевших коронавирусом

31 марта 2020 15:18
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Новости Китая. В Китае выздоровели от коронавируса свыше 74 тысяч человек, а это почти 92 % от общего числа заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране выявили 48 новых случаев заражения. При этом все они ввозные.

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В Китае выздоровели почти 92 % людей, заболевших коронавирусом-1

О замедлении распространения коронавирусной инфекции заявили в Дании. Положительная динамика по количеству новых зараженных наблюдается также в Италии.

В Китае выздоровели почти 92 % людей, заболевших коронавирусом-4

# Коронавирус # Фотофакт

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