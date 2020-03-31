В Китае выздоровели почти 92 % людей, заболевших коронавирусом

Новости Китая. В Китае выздоровели от коронавируса свыше 74 тысяч человек, а это почти 92 % от общего числа заболевших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране выявили 48 новых случаев заражения. При этом все они ввозные.

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