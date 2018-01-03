В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы

По информации Asia One, Чжао Бянсян работала заместителем главы отделения респираторных заболеваний. Врач работала 18 часов подряд – с 18:00 28 декабря и до 12:00 29 декабря. Незадолго до потери сознания Бянсян совершала обход пациентов. Последний вопрос она задала дочери пациентки: «Как ваша мама?».

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Врачи, не обнаружив пульс и дыхание, начали операцию. После 20 часов реанимации, Чжао умерла утром 30 декабря. Предположительно, смерть наступила от изнеможения после сверхурочной работы. По словам коллег, Бянсян была профессионалом в области респираторных заболеваний.

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