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В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы

03 января 2018 09:44
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Новости Китая. В одной из больниц Китая от перегрузки умерла 43-летняя женщина-врач.

По информации Asia One, Чжао Бянсян работала заместителем главы отделения респираторных заболеваний. Врач работала 18 часов подряд – с 18:00 28 декабря и до 12:00 29 декабря. Незадолго до потери сознания Бянсян совершала обход пациентов. Последний вопрос она задала дочери пациентки: «Как ваша мама?».

В Китае врач умерла от изнеможения после 18 часов работы-1

Фото: Ma Xiaoma Studio

Врачи, не обнаружив пульс и дыхание, начали операцию. После 20 часов реанимации, Чжао умерла утром 30 декабря. Предположительно, смерть наступила от изнеможения после сверхурочной работы. По словам коллег, Бянсян была профессионалом в области респираторных заболеваний.  

Пять лет назад в Японии от переработки умерла 31-летняя журналистка Мива Сидо. Смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

Женщина проработала 159 часов сверхурочно – здесь подробнее.

# Необычное # Чжао Бянсян

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