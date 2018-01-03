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Королевских пингвинов переводят в закрытый вольер: мощный шторм надвигается на Канаду

03 января 2018 09:31
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Новости Канады. На Восточную Канаду надвигается мощный снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Королевских пингвинов переводят в закрытый вольер: мощный шторм надвигается на Канаду-1

Специалисты предрекают за короткое время месячную норму осадков – до 25 сантиметров снега. Температура опустится до 35 градусов мороза.

Королевских пингвинов переводят в закрытый вольер: мощный шторм надвигается на Канаду-4

Из-за жестких, даже по меркам Канады холодов, в зоопарке Калгари были вынуждены спасать королевских пингвинов: их перевели в закрытый вольер.

# Снегопады # Фотофакт

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