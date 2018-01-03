Королевских пингвинов переводят в закрытый вольер: мощный шторм надвигается на Канаду

Новости Канады. На Восточную Канаду надвигается мощный снежный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты предрекают за короткое время месячную норму осадков – до 25 сантиметров снега. Температура опустится до 35 градусов мороза.