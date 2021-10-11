В Китае при падении автобуса в реку спасли 39 человек, двое умерли

Новости Китая. Два человека погибли при падении автобуса в реку в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус слетел с трассы и оказался в воде. Все, кто мог выбраться, залезли на крышу и ждали помощи. Из-за сильного течения реки люди боялись добираться до берега вплавь. Как стало известно, в салоне находился 51 пассажир. 39 из них удалось спасти. Остальные считаются пропавшими без вести. Сейчас ведется их поиск. На месте ДТП работают сотрудники полиции и спасатели.