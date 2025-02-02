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На смену Эль-Ниньо пришел его аналог: чем это грозит

02 февраля 2025 13:34
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На Земле происходит Ла-Нинья – природный феномен, который связан с уменьшением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Об этом пишет РИА Новости.

На смену Эль-Ниньо пришел его аналог: чем это грозит-1

Фото: pixabay

Согласно предсказаниям, оно будет недолгим и перейдет в свою нейтральную фазу в апреле. 

Возвращение Эль-Ниньо в 2025 году пока не предсказано, но такой сценарий не исключен. Ла-Нинья означает переток тепла из атмосферы в океан, а Эль-Ниньо – наоборот.

Последний Эль-Ниньо наблюдался с мая 2023 по апрель 2024 года, в результате чего 2024 год стал самым жарким на Земле.

# Природные явления

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