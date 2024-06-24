В Китае подсчитали экономические потери от наводнений

Свыше 15 тысяч человек эвакуированы в Китае из-за наводнений. Причиной стали штормы и сильные ливни на юге страны. Власти объявили максимальный уровень опасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадала провинция Хунань. Там только за последние сутки выпали рекордные 400 миллиметров осадков. Всего же в регионе затоплены 14 городов и сотни населенных пунктов. Жителей перевозят в пункты временного размещения – таких сейчас открыто порядка 20. Жертвами наводнений в Китае уже стали не менее 38 человек. Значительный урон нанесен городской инфраструктуре и сельскому хозяйству. Обрушены свыше 2 000 домов, затоплены почти 7 000 гектаров посевов. Экономические потери власти уже оценили в 6 миллиардов юаней. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода сохранится.