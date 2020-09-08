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В Китае открылся подвесной стеклянный мост, который попал в Книгу рекордов Гиннесса

08 сентября 2020 15:44
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Новости Китая. Самый длинный в мире подвесной стеклянный мост открыли в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый виадук расположен в живописном районе трех ущелий в провинции Гуандун.

В Китае открылся подвесной стеклянный мост, который попал в Книгу рекордов Гиннесса-1

Возведением невероятной конструкции занимались местные исследователи и архитекторы. Сооружение длиной 526 метров расположено на высоте 200 метров над уровнем реки. Оно подвешено на стальных конструкциях и способно выдержать 500 человек.

В Китае открылся подвесной стеклянный мост, который попал в Книгу рекордов Гиннесса-4

Мост уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный подвесной стеклянный виадук в мире. Предыдущий рекорд в этой категории, к слову, также принадлежал Китаю.

# Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт

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