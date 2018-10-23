В Китае открыли самый длинный в мире морской мост. И вот как он выглядит

Новости Китая. В Китае открыли самый длинный в мире морской мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что этот 55-километровый путь из Гонконга в Мaкао и Чжухaй в провинции Гуaндун послужит интеграции и развитию трех важнейших городов экономической зоны дельты Жемчужной реки, а также туризму.

По предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров. Благодаря мосту время поездки из Гонконга в Чжухай сократилось с 3 часов до 30 минут. С 24 октября между тремя городами запустят круглосуточные рейсовые автобусы.