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Костюмированное шествие в День мертвых в Мексике: как в стране чтят память усопших

22 октября 2018 08:54
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Новости Мексики. Зомби-апокалипсис на улицах Мексики. Костюмированными шествиями здесь отмечают День мертвых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Костюмированное шествие в День мертвых в Мексике: как в стране чтят память усопших -1

Несмотря на жутковатое название, этот праздник считается веселым. По поверьям, в гости к родным приходят души усопших.

ЮНЕСКО включило праздник в список нематериального культурного наследия.

# Фестиваль # Фотофакт

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