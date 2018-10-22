Костюмированное шествие в День мертвых в Мексике: как в стране чтят память усопших

Новости Мексики. Зомби-апокалипсис на улицах Мексики. Костюмированными шествиями здесь отмечают День мертвых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Зомби-апокалипсис на улицах Мексики. Костюмированными шествиями здесь отмечают День мертвых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на жутковатое название, этот праздник считается веселым. По поверьям, в гости к родным приходят души усопших.
ЮНЕСКО включило праздник в список нематериального культурного наследия.