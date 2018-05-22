В Китае могут снять ограничение на количество детей в семье

Новости Китая. По мнению властей, такая мера поможет решить проблему старения нации, а также избавит от международной критики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. По мнению властей, такая мера поможет решить проблему старения нации, а также избавит от международной критики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий документ может быть подписан уже к концу 2018 года, после тщательного изучения возможных последствий.
Напомним, в 1979 году, когда государство оказалось перед угрозой демографического взрыва, в стране была введена политика «одна семья – один ребёнок». Однако в 2015 приняли новый закон, позволяющий китайским семьям иметь не более двух детей.