В Китае могут снять ограничение на количество детей в семье

Новости Китая. По мнению властей, такая мера поможет решить проблему старения нации, а также избавит от международной критики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ может быть подписан уже к концу 2018 года, после тщательного изучения возможных последствий.