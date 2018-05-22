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В Китае могут снять ограничение на количество детей в семье

22 мая 2018 10:14
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Новости Китая. По мнению властей, такая мера поможет решить проблему старения нации, а также избавит от международной критики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае могут снять ограничение на количество детей в семье-1

Соответствующий документ может быть подписан уже к концу 2018 года, после тщательного изучения возможных последствий.

В Китае могут снять ограничение на количество детей в семье-4

Напомним, в 1979 году, когда государство оказалось перед угрозой демографического взрыва, в стране была введена политика «одна семья – один ребёнок». Однако в 2015 приняли новый закон, позволяющий китайским семьям иметь не более двух детей.

# Дети и родители # Фотофакт

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