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В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами

11 июня 2020 08:29
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Новости Китая. На шахте в китайской провинции Шэньси произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами-1

В результате внезапного выброса угля и газа под землей оказались погребены 7 горняков, которые в этот момент работали в туннеле. Об их состоянии информации нет.

На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. Задействованы десятки специалистов и техника.

В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами-4

В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами-6

По данным экспертов, вентиляция в шахте стабильна, а концентрация газа низкая, что увеличивает шансы обнаружить горняков живыми.

# Взрыв # Фотофакт

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