В Китае из-за взрыва на шахте 7 горняков оказались под завалами

Новости Китая. На шахте в китайской провинции Шэньси произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате внезапного выброса угля и газа под землей оказались погребены 7 горняков, которые в этот момент работали в туннеле. Об их состоянии информации нет.

На месте происшествия развернута масштабная поисково-спасательная операция. Задействованы десятки специалистов и техника.