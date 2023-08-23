Новости Китая. В китайском городе Тяньцзинь вспыхнул крупный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько минут 27-этажное офисное здание превратилось в пылающий факел.

На место происшествия приехали около 300 пожарных и 62 единицы спецтехники. Была организована срочная эвакуация всех находящихся в здании сотрудников. На то, чтобы полностью потушить пламя, понадобилось несколько часов. Поразительно, но, по словам спасателей, все обошлось даже без пострадавших.