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В Китае 27-этажное офисное здание горело, как факел – вспыхнул пожар

23 августа 2023 10:57
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Новости Китая. В китайском городе Тяньцзинь вспыхнул крупный пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За несколько минут 27-этажное офисное здание превратилось в пылающий факел.

В Китае 27-этажное офисное здание горело, как факел – вспыхнул пожар-1

На место происшествия приехали около 300 пожарных и 62 единицы спецтехники. Была организована срочная эвакуация всех находящихся в здании сотрудников. На то, чтобы полностью потушить пламя, понадобилось несколько часов. Поразительно, но, по словам спасателей, все обошлось даже без пострадавших.

# Пожар # Новости Китая # Фотофакт

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