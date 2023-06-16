В Киеве прогремела серия взрывов во время визита президента ЮАР

В Киеве прогремела серия взрывов, которые наблюдали очевидцы, пишет ТАСС.

В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Звуки от взрывов были слышны из района Жуляны, где располагается аэропорт, в 11:20 по московскому времени.

По последней информации, система ПВО продолжает работать. Военная администрация Киева также подтвердила использование системы противовоздушной обороны в окрестностях столицы. Украинские СМИ также сообщили информацию о взрывах в Киеве и области. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрыве, который произошел в Подольском районе города.

В связи с этим на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Киев прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса с миротворческой миссией арфиканских стран для урегулирования конфликта. Также он планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.