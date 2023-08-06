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В Киеве на монументе «Родина-мать» появится трезубец вместо герба СССР

06 августа 2023 08:57
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На монументе «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР размещен трезубец, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую газету «Страна.ua».

В Киеве на монументе «Родина-мать» появится трезубец вместо герба СССР-1

Фото: Pixabay. Монумент «Родина-мать» в Киеве до реинсталяции

Работы по инсталляции трезубца ведутся, из-за неблагоприятных климатических факторов они были отложены на следующий день. В июле минувшего года министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что по итогам опроса, который проводился в приложении «Дія», большинство жителей страны выразили желание заменить герб на украинский.

# Памятники # Александр Ткаченко

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