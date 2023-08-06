В Киеве на монументе «Родина-мать» появится трезубец вместо герба СССР

На монументе «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР размещен трезубец, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую газету «Страна.ua».

Работы по инсталляции трезубца ведутся, из-за неблагоприятных климатических факторов они были отложены на следующий день. В июле минувшего года министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что по итогам опроса, который проводился в приложении «Дія», большинство жителей страны выразили желание заменить герб на украинский.