Верховная рада Украины заявила об «огромной дыре» в бюджете

Новости Украины. В Верховной раде Украины заявили об «огромной дыре» в бюджете. По словам заместителя председателя комитета по вопросам финансов, стране не хватает как минимум 1 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное денег нет. Парламентарий отметил, что властям необходимо найти средства на внешних рынках или сокращать расходы.