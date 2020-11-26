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Верховная рада Украины заявила об «огромной дыре» в бюджете

26 ноября 2020 08:37
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Новости Украины. В Верховной раде Украины заявили об «огромной дыре» в бюджете. По словам заместителя председателя комитета по вопросам финансов, стране не хватает как минимум 1 миллиарда 400 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Верховная рада Украины заявила об «огромной дыре» в бюджете-1

Государство пока способно платить зарплаты, пенсии, внешний долг и финансировать некоторые программы в оборонной отрасли, но на все остальное денег нет. Парламентарий отметил, что властям необходимо найти средства на внешних рынках или сокращать расходы.  

Верховная рада Украины заявила об «огромной дыре» в бюджете-4

Ранее в Министерстве экономики Украины сообщали, что такая катастрофическая ситуация сложилась впервые за 10 лет. Кроме того, проект бюджета на 2021-й предполагает дефицит на уровне почти 9,5 миллиарда долларов, что составляет 6 % ВВП.

# Налоги # Ярослав Железняк # Фотофакт

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