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В Казахстане проходят акции протеста из-за цен на газ. Их уже снизили

04 января 2022 13:47
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Новости Казахстана. Казахстан столкнулся с гибридной атакой извне. Эксперты заявляют о схожести технологий, которые применялись в Беларуси в 2020-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане проходят акции протеста из-за цен на газ. Их уже снизили-1

Ольга Шерснева, СТВ:
4 января в Казахстане проходят акции протеста против повышения цен на газ. Но дело, судя по происходящим событиям, далеко не в этом. Буквально час назад стоимость газа снизили до 50 тенге, как и требовали участники митингов, но протесты не прекратились. Так что толпу, как это было и в белорусских городах осенью 2020-го, используют. Причем уже понятными инструментами – через якобы социальное недовольство, которое проявляется на улице, сменить власть.

Тему сегодня продолжит Григорий Азаренок. Авторскую программу «Тайные пружины политики 2.0» смотрите в вечернем выпуске новостей.

# Акции протеста # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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