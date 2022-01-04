В Казахстане проходят акции протеста из-за цен на газ. Их уже снизили

Ольга Шерснева, СТВ:

4 января в Казахстане проходят акции протеста против повышения цен на газ. Но дело, судя по происходящим событиям, далеко не в этом. Буквально час назад стоимость газа снизили до 50 тенге, как и требовали участники митингов, но протесты не прекратились. Так что толпу, как это было и в белорусских городах осенью 2020-го, используют. Причем уже понятными инструментами – через якобы социальное недовольство, которое проявляется на улице, сменить власть.

Тему сегодня продолжит Григорий Азаренок. Авторскую программу «Тайные пружины политики 2.0» смотрите в вечернем выпуске новостей.