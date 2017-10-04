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В Казахстане потерпел крушение самолет с врачами на борту, летевшими к тяжелобольной пациентке

04 октября 2017 10:30
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Новости Казахстана. Уголовное дело возбуждено в Казахстане по факту крушения самолета около Алма-Аты. Лайнер выполнял санитарный рейс, летел в Шымкент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане потерпел крушение самолет с врачами на борту, летевшими к тяжелобольной пациентке-1

Однако по неясным пока причинам по пути рухнул и сразу загорелся. Все 5 человек на борту погибли. Среди них – командир воздушного судна, второй пилот, авиатехник и 2 врача, летевшие для оказания медицинской помощи пациентке в тяжелом состоянии.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

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