В Казахстане потерпел крушение самолет с врачами на борту, летевшими к тяжелобольной пациентке

Новости Казахстана. Уголовное дело возбуждено в Казахстане по факту крушения самолета около Алма-Аты. Лайнер выполнял санитарный рейс, летел в Шымкент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако по неясным пока причинам по пути рухнул и сразу загорелся. Все 5 человек на борту погибли. Среди них – командир воздушного судна, второй пилот, авиатехник и 2 врача, летевшие для оказания медицинской помощи пациентке в тяжелом состоянии.