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В Бразилии 16 человек потратили 1 млн долларов на строительство 500-метрового тоннеля, чтобы ограбить банк

04 октября 2017 09:22
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Новости Бразилии. Крупнейшее ограбление в истории страны предотвратили в Бразилии. Полиция Сан-Паулу задержала банду из 16 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии 16 человек потратили 1 млн долларов на строительство 500-метрового тоннеля, чтобы ограбить банк-1

Злоумышленники выкопали 500-метровый тоннель, который вел в хранилище банка Бразилии. По версии следствия, подозреваемые намеревались похитить миллиард реалов – это примерно 318 миллионов долларов. Учитывая такой солидный возможный куш, на подготовку банда не поскупилась. Строительство тоннеля обошлось почти в миллион долларов.

# Ограбление # Фотофакт

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