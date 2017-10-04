В Бразилии 16 человек потратили 1 млн долларов на строительство 500-метрового тоннеля, чтобы ограбить банк

Новости Бразилии. Крупнейшее ограбление в истории страны предотвратили в Бразилии. Полиция Сан-Паулу задержала банду из 16 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники выкопали 500-метровый тоннель, который вел в хранилище банка Бразилии. По версии следствия, подозреваемые намеревались похитить миллиард реалов – это примерно 318 миллионов долларов. Учитывая такой солидный возможный куш, на подготовку банда не поскупилась. Строительство тоннеля обошлось почти в миллион долларов.