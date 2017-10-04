Каталония провозгласит свою независимость от Испании в ближайшие дни

Об этом заявил глава региона Карлес Пучдемон. Сейчас правительство автономии работает над соответствующим указом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Король и другие представители центральной власти считают проведение воскресного плебисцита, равно как и его результаты, незаконными. Такого же мнения и Еврокомиссия.