Прямой эфир

Каталония провозгласит свою независимость от Испании в ближайшие дни

04 октября 2017 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Об этом заявил глава региона Карлес Пучдемон. Сейчас правительство автономии работает над соответствующим указом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Король и другие представители центральной власти считают проведение воскресного плебисцита, равно как и его результаты, незаконными. Такого же мнения и Еврокомиссия.

Каталония провозгласит свою независимость от Испании в ближайшие дни-1

Однако под огонь критики попал и Мадрид – за жесткое поведение полиции, основной задачей которой было не допустить голосования. В частности, стражи порядка применили против каталонцев резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали около 1000 человек. Накануне в регионе прошла крупнейшая забастовка против полицейского произвола.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: в Пекине танцем огненного дракона отметили середину осени
04 октября 2017 08:37

Видеофакт: в Пекине танцем огненного дракона отметили середину осени

Бразильская полиция предотвратила крупнейшее ограбление банка в истории страны: преступники могли украсть 300 миллионов долларов
04 октября 2017 08:30

Бразильская полиция предотвратила крупнейшее ограбление банка в истории страны: преступники могли украсть 300 миллионов долларов

В Литве сильные ливни: ущерб фермеров – не менее 40 млн евро
04 октября 2017 07:17

В Литве сильные ливни: ущерб фермеров – не менее 40 млн евро