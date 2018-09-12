В Каталонии появились беспилотные автобусы: фотофакт

Новости Испании. Беспилотные автобусы начали курсировать по улицам Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Испытания электробуса проходят в нескольких городах, первым из которых стал Сан-Кугат-дель-Вальес.

В ближайшее время такой общественный транспорт появится еще в семи населенных пунктах.

Автобус, которому дали название Еrica, способен перевозить 12 человек и полностью оборудован для людей с ограниченными возможностями.