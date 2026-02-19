СМИ называют дату возможного удара США по Ирану
В Персидском заливе вот-вот решится будущее всего миропорядка, баланс которого и так висит на волоске. Штаты, прежде стянувшие к берегам Ирана свои корабли, по данным СМИ, в эту субботу, 21 февраля, могут нанести удар по Исламской Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, крупнейшая со времен вторжения в Ирак авианосная группировка США огибает Гибралтар. Штаты также привели в состояние повышенной боевой готовности стратегические бомбардировщики, которые применялись при ударах по иранским объектам летом 2025-го.
В Белом доме якобы обсуждают не спонтанный, а выверенный удар и, что важно, его последствия. А значит, агрессию считают предпочтительнее мира. Целью атак могут стать склады ракет, ядерные объекты и штаб-квартира КСИР.
На переговорах в Женеве, которые прошли 17 февраля, США прощупали, готова ли жертва сдаться или придется бить. Так, по словам пресс-секретаря Белого дома, позиции сторон все еще далеки друг от друга. Для Вашингтона это практически зеленый свет к атаке.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
Если Тегеран не сдаст свои козыри, последуют «другие варианты». У Соединенных Штатов есть определенные «красные линии». Наш главный интерес здесь заключается в том, что мы не хотим, чтобы Иран получил ядерное оружие. Мы не хотим его распространения.
Западные недоброжелатели преследуют одну цель – уничтожить ядерную программу Ирана, которая годами обеспечивала его суверенитет. За этим последует смена власти, подчинение гегемонии и расхищение ресурсов. В Тегеране это понимают, но отказываться от права на мирный атом под дулами американских пушек не спешат.
Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:
Исламская Республика Иран последовательно заявляет, что она не стремится ни к производству, ни к приобретению ядерного оружия, которому нет места в доктрине национальной безопасности Ирана. Мы готовы учитывать любые опасения относительно характера своей ядерной программы.
Спровоцированные извне январские протесты не удались и тогда в ход пошел санкционный каток. Трамп добился от Индии отказа от иранской нефти в пользу венесуэльской, такое же предложение сделано Китаю. Но Пекин вместе с Москвой продолжают поддерживать Тегеран.
Сейчас в Оманском заливе и северной части Индийского океана проходят совместные военно-морские учения Ирана и России. Поэтому Иран – это не Ирак 2003 года. Мощная ПВО, тысячи ракет и союзники по всему региону обещают США и Израилю болезненный ответ.