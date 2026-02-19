СМИ называют дату возможного удара США по Ирану

В Персидском заливе вот-вот решится будущее всего миропорядка, баланс которого и так висит на волоске. Штаты, прежде стянувшие к берегам Ирана свои корабли, по данным СМИ, в эту субботу, 21 февраля, могут нанести удар по Исламской Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, крупнейшая со времен вторжения в Ирак авианосная группировка США огибает Гибралтар. Штаты также привели в состояние повышенной боевой готовности стратегические бомбардировщики, которые применялись при ударах по иранским объектам летом 2025-го.

В Белом доме якобы обсуждают не спонтанный, а выверенный удар и, что важно, его последствия. А значит, агрессию считают предпочтительнее мира. Целью атак могут стать склады ракет, ядерные объекты и штаб-квартира КСИР.

На переговорах в Женеве, которые прошли 17 февраля, США прощупали, готова ли жертва сдаться или придется бить. Так, по словам пресс-секретаря Белого дома, позиции сторон все еще далеки друг от друга. Для Вашингтона это практически зеленый свет к атаке.