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Во Франции 13 тыс. богатейших семей не платят налоги

19 февраля 2026 16:56
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Во Франции разгорается классовое сражение. Согласно данным Министерства экономики и финансов, 13 тысяч французских семей, владеющих недвижимостью дороже миллиона евро, не платят подоходный налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как можно обладать таким состоянием и не отдать государству ни цента? Ответ в самой налоговой системе Франции, которая допускает несколько законных сценариев. Первый – недвижимость резко подорожала, а доходы владельца остались скромными. Он богат лишь на бумаге. Второй – хозяин виллы живет за границей и платит налоги там. Но самый хитрый – третий. 

У богатых людей нет привычной нам зарплаты, зато есть акции и дивиденды. По закону такие доходы могут не облагаться налогом, плюс существуют льготы. Государство дает скидку, если вложиться в ремонт исторического здания или купить картину для музея. В итоге в декларации можно указать даже отрицательный доход. 

Эти подробности всплыли в момент утверждения бюджета Франции на 2026 год. Согласно содержанию документа, он ударит по менее защищенным слоям населения. Данные о 13 тысячах богатых неплательщиков звучат как приговор социальной справедливости в стране.

# Международная политика

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