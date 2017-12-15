В Канаде разбился вертолет: никто не выжил

Новости Канады. В канадской провинции Онтарио потерпел крушение вертолет электроэнергетической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. В канадской провинции Онтарио потерпел крушение вертолет электроэнергетической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту находились три сотрудника и пилот, все они погибли. Место падения оцеплено полицией. Специалисты пытаются установить причину трагедии, версию о плохих погодных условиях уже исключили.
Напомним, накануне в Канаде разбился самолет, обошлось без погибших. Из 25 пассажиров травмы получили только несколько человек (что известно – здесь подробности).