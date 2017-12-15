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В Канаде разбился вертолет: никто не выжил

15 декабря 2017 09:28
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Новости Канады. В канадской провинции Онтарио потерпел крушение вертолет электроэнергетической компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде разбился вертолет: никто не выжил-1

На борту находились три сотрудника и пилот, все они погибли. Место падения оцеплено полицией. Специалисты пытаются установить причину трагедии, версию о плохих погодных условиях уже исключили.

В Канаде разбился вертолет: никто не выжил-4

В Канаде разбился вертолет: никто не выжил-6

Напомним, накануне в Канаде разбился самолет, обошлось без погибших. Из 25 пассажиров травмы получили только несколько человек (что известно – здесь подробности). 

# Фотофакт # Крушение

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